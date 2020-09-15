Еще одну школу в Саратовской области полностью закрыли из-за коронавируса

В Саратовской области из-за случаев заболевания коронавирусом закрыли еще одну школу.
Как сообщили «КП-Саратов» в региональном министерстве образования, на дистанционное обучение перешла школа в селе Логиновка Краснокутского района. Там заболел педагог.
Напомним, кроме нее, закрыты также учебные заведения в Вольске, Федоровском и Питерском районах.
Также на дистанционное обучение перешли 28 классов в 18 школах.
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