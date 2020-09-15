ФСБ в Энгельсе задержала за взятку старшего следователя МВД

Следователи СУ СКР по Саратовской области завершили сбор доказательств и передали утвержденные материалы уголовного дела в суд о получении взятки в значительном размере старшим следователем МВД России по Саратовской области.

По данным следствия, он расследовал уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения неустановленным лицом на территории Воскресенского района Саратовской области. В том ДТП получили тяжкие травмы три человека.

Старший следователь МВД 29 апреля в Энгельсе получил через посредника взятку в 60 тыс. рублей.

- Незаконное вознаграждение предназначалось за не проведение следственных и процессуальных действий, направленных на уголовное преследование лица, причастного к совершению данного преступления, а также за приостановление предварительного следствия по делу в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, тем самым, создавая условия для последующего прекращения уголовного дела в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, — сообщили в СУ СКР по Саратовской области.

После передачи денег следователя задержали сотрудники УФСБ и собственной безопасности ГУ МВД.

В главке уточнили, что если вина сотрудника будет доказана, то его уволят, и он понесет наказание в соответствии с законодательством Российской Федерации, а его непосредственные руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности.

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