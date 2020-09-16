Саратовцев ждет день без дождя

В Саратовской области сегодня, 16 сентября, ожидается ветреный день.

- Осадков не будет. Ветер подует с северо-запада, его порывы достигнут скорости 15–20 м/с, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона.

Температура по области будет колебаться между 14 и 19 градусами тепла, а в Саратове может подняться до +18 градусов.

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