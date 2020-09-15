Саратовец отправился за мефедроном в Самару и попался полиции

Фото ГУ МВД по Самарской области
В Самарской области задержали 48-летнего саратовца, который приехал в соседний регион за закладкой наркотиков.
- В Тольятти сотрудники ГИБДД остановили Audi для проверки документов. Во время беседы водитель занервничал. Автомобиль осмотрели и нашли в присутствии понятых сверток с веществом. Экспертиза показала, что в пакетике было 0,275 грамма мефедрона, — сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Правоохранители считают, что безработный мужчина через интернет купил наркотик, поехал за ним в Красноглинский район, чтобы потом сбыть на территории Саратовской области.
При осмотре места нахождения закладки полицейские нашли еще одну. Там было 241,950 грамма мефедрона.
Стражи порядка Тольятти возбудили в отношении мужчины уголовное дело. Его заключили под стражу.
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