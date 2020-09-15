Пока администрация района получала деньги на отлов собак, 129 человек пострадали от укусов

Пока чиновники в районной администрации Красного Кута ежегодно получали субвенции из Саратова на отлов собак, эти вопросом никто не занимался.

Как установила прокуратура района, местная администрация переданные государственные полномочия по отлову собак не исполняет, а это создает угрозу распространения заразных заболеваний.

По данным районной больницы только в 2019 году к ним обратились 92 человека после нападений безнадзорных животных, а в 2020 году — уже 37.

Прокурор обратился в суд с требованием обязать администрацию организовать отлов собак. Суд иск удовлетворил, исполнение решения контролируется прокуратурой.