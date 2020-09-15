Радаев улучшил позиции в рейтинге позитивных сообщений в соцсетях

Валерий Радаев

Позитивных упоминаний губернатора Саратовской области Валерия Радаева в социальных сетях стало больше. Таковы результаты исследования, проведенные центром политической конъюнктуры.

Так, в августе главе региона было так или иначе посвящено 5 848 публикаций в соцсетях. Это меньше, чем в июле, на 1 289, но зато положительных откликов стало гораздо больше — 7,58% против 3,48.

Это позволило Радаеву подняться с 72 места на 51. Несмотря на положительную динамику, отрицательных упоминаний пока все же больше — 11,86%.

Эксперты считают, что в сентябре главным событием, влияющим на упоминаемость губернаторов, станут уже прошедшие выборы: должно увеличиться как количество упоминаний, так и доля негативных комментариев.

Главный тренд последних месяцев — снижение нейтральных оценок в пользу положительных или отрицательных.