Путин назначил новых председателей саратовских судов

Президент РФ Владимир Путин назначил председателей саратовских райсудов и судью.

Указ о назначении на шестилетний срок он подписал вчера, 14 сентября.

Председателем Калининского районного суда Саратовской области стал Павел Самылов, председателем Фрунзенского районного суда Саратова — Денис Корбачев. Также Путин назначил Анну Волкову судьей Кировского районного суда.

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