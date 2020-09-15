Путин назначил новых председателей саратовских судов

Президент РФ Владимир Путин назначил председателей саратовских райсудов и судью.
Указ о назначении на шестилетний срок он подписал вчера, 14 сентября.
Председателем Калининского районного суда Саратовской области стал Павел Самылов, председателем Фрунзенского районного суда Саратова — Денис Корбачев. Также Путин назначил Анну Волкову судьей Кировского районного суда.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.