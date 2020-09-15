Панков: Ремонт тротуаров в Балаково проходит под контролем жителей

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В Балаково начался ремонт тротуаров, провести который предложил депутат Госдумы Николай Панков. Также по его инициативе будут приведены в порядок пешеходные зоны в Пугачеве и Вольске.

Жители сами определили места ремонта тротуаров. Это подходы к важным социальным объектам, которые посещают много людей.

По условиям муниципального контракта подрядчиком должно быть отремонтировано четыре крупных пешеходных участка в разных районах города. Первый из них находится на проспекте Героев — от набережной Леонова до дома №20. Тротуар проходит рядом со школой №16, так что ученикам теперь будет удобнее ходить на занятия.

Следующий участок расположен на набережной Леонова и охватывает территорию от дома №32 до дома №44. Неподалеку находится социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних и медицинское учреждение, а сама набережная является любимым местом для прогулок балаковцев.

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Ремонт тротуара на улице 30 лет Победы пройдет на участке от дома №10а до улицы Трнавской. Этот тротуар с одной стороны граничит с центральной городской магистралью, проходящей через мост Победы, а с другой — с жилым микрорайоном. В непосредственной близости расположен детский сад и женская консультация.

В районе Жилгородка, где преобладает застройка 60-70-х годов прошлого века, тротуар будет ремонтироваться на улице Титова, начиная от дома №39 и до пересечения с улицей Академика Жук. По нему проходит путь в школу №12 и в городскую клиническую больницу. Также им пользуются жители близлежащих домов, которые в последнее время были лишены нормальной пешеходной дороги.

- Чтобы новые тротуары были надежными, безопасными и прослужили много лет, очень важен общественный контроль. Балаковцы — люди неравнодушные, активные и очень любят родной город. Мы вместе уже участвовали во многих проектах, уверен, что они не будут закрывать глаза на недочеты и внесут конструктивные предложения, — отметил Николай Панков.

По словам представителя общественного совета по ремонту тротуаров Ирины Неботовой, такая программа очень важна для Балаково.

- Многие тротуары строились одновременно с учебными учреждениями, жилыми микрорайонами, и за много лет пришли в ужасное состояние. Передвигаться по ним, особенно детям, родителям с колясками, было очень трудно. Сейчас идут ремонтные работы, демонтируется старое покрытие, устанавливаются бордюры. Постоянно следим за ходом работ, подрядчики учитывают наши замечания, — рассказала она.

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