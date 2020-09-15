Александр Гайдук отпущен из СИЗО под подписку о невыезде

Александр Гайдук

Обвиняемому в мошенничестве бизнесмену, бывшему издателю СМИ, соучредителю КИТ-Медиа и депутату облдумы Александру Гайдуку изменили меру пресечения с ареста на подписку о невыезде. Эту информацию «КП-Саратов» подтвердил адвокат Андрей Морозов.

По его словам, такое решение было принято следствием сегодня, 15 сентября, в первой половине дня. По мнению адвоката, на такое развитие событий могли повлиять доводы защиты, которая настаивает, что речь идет о споре двух хозяйствующих субъектов. Таким образом, дело должно рассматриваться в гражданском, а не в уголовном суде.

Сейчас Гайдуку запрещено покидать город на время следствия.

Напомним, он был задержан в июле 2020 года сотрудниками ФСБ по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Сообщалось, что было совершено хищение средств в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в сумме более 10 млн рублей. С 17 июля Гайдук содержался в СИЗО.