Под Саратовом сгорел нежилой дом на 105 «квадратов»

В Самойловском районе Саратовской области сегодня ночью, 15 сентября, сгорел нежилой дом.

- Сигнал о пожаре в селе Благовещенка поступил в 02:08. На место выехали две единицы техники и четыре человека, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС.

Площадь возгорания составила 105 кв. м. Пострадавших, по предварительным данным, нет.

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