В Саратове выросло число погибших от коронавируса

В Саратовской области выросло число погибших от коронавирусной инфекции. Теперь общая цифра скончавшихся из-за COVID-19 составила 87 человек.

Два человека скончались за минувшие сутки, об этом «КП-Саратов» сообщили в региональном Минздраве.

В течение 47 дней в стационаре врачи боролись за жизнь 70-летней женщины с тяжелым поражением легочной ткани. Несмотря на всю проводимую терапию, состояние больной постоянно ухудшалось. Из сопутствующей патологии у пациентки: ишемическая болезнь сердца, атеросклеротическая болезнь сердца, атеросклероз коронарных, мозговых сосудов, а также хроническая ишемия головного мозга и ожирение. Последние трое суток женщина провела на ИВЛ.

Спустя 29 суток в специализированном стационаре скончался 64-летний мужчина, кроме коронавирусной инфекции, у него было массивное поражением легких, заболевание кишечника с перитонитом. Он получал все необходимое лечение, состояние было стабильным, однако постепенно нарастала дыхательная недостаточность, и последние четверо суток он находился на аппарате ИВЛ. Смерть больного наступила от отека легких, эндогенной интоксикации. У него также были ишемическая болезнь сердца, атеросклеротическая болезнь сердца, артериальная гипертензия и язвенная болезнь желудка.