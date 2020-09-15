«Верните тротуары»: жители Саратова и Энгельса жалуются на плохое благоустройство пешеходных дорожек

Ступени на улице Мичурина. Фото из соцсети

Жители Саратова и Энгельса жалуются на тротуары. В первом городе при починке покрытия, вероятно, не предусмотрели ремонт ступеней. Во втором — люди вынуждены ходить по щебенке вместо асфальта.

- Администрация города верните тротуары на ул. 148-й Черниговской Дивизии, — написал пользователь Алекс Викторов в группе «Мой Энгельс» соцсети «ВКонтакте».

К посту он приложил фотографии засыпанной щебенкой дорожки.

Вместо пешеходной дорожки в Энгельсе лежит слой щебенки. Фото из соцсети

В комментариях Роман Федоров написал, что из-за этого ребенка приходится вести в детский сад по проезжей части.

В том же обсуждении представитель администрации Энгельсского района под ником «Елена Покровская» пояснила, что фирма-подрядчик завершит укладку асфальта на этой улице, а для работ на тротуарах у компании нет технических возможностей.

- Ремонт будет выполнен новым подрядчиком после заключения контракта, — отметила представитель администрации Энгельсского района.

Саратовцы также жалуются на тротуары. В группе «Типичный Саратов» опубликованы фотографии спуска на улице Мичурина. Покрытие там отремонтировали, а вот о лестницах забыли.

На снимках видно разваливающиеся ступени рядом с новым асфальтом. Горожане отметили, что зимой они превращаются в ледяные горки.

- Страшно смотреть на то, как по ним пытаются пройти пожилые люди, — заявила Наталия Иванова.

Тротуар на Мичурина отремонтировали, а вот о ступеньках забыли. Фото из соцсети

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