Сегодня, 15 сентября, без воды остался Ленинский район Саратова.

Как рассказали «КП-Саратов» в ООО «КВС», в зону отключения попал проспект Строителей, 60, 66, 68а, 68Б, 70а, 76, Чемодурова, 1–12, Лебедева-Кумача, 67, 67а, 67Б, 69, 69а.

Ограничения продлятся до 20:00, как только коммунальщики закончат свои работы.

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