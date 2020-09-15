В Саратове ГИБДД три дня будет проверять машины с непристегнутыми детьми

В Саратов с 15 по 17 сентября пройдет акция «Пристегнись».
- В рамках мероприятия будет проводиться профилактика ДТП с участием детей-пассажиров. Ежедневно сотрудники ГИБДД будут проводить массовые проверки машин, чтобы выявить водителей, нарушающих правила перевозки детей, — сообщили «КП-Саратов» в региональной Госавтоинспекции.
В ГИБДД напоминают, что ребенок во время поездки должен быть пристегнут с момента начала движения.
Всего за восемь месяцев в Саратове выявлено и пресечено более 1,3 тыс. подобных нарушений.
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