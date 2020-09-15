В Саратове перекрывают две центральные улицы из-за коммунальных работ

В Саратове из-за ремонта магистральных трубопроводов перекрывают две центральные улицы.

Как сообщили «КП-Саратов» в Саратовском филиале «Т Плюс», с 11:00 сегодня, 15 сентября, нельзя проехать по улице Слонова между Аткарской и Степана Разина. Дорога откроется в 20:00 завтра.

Также с 20:00 15 сентября будет ограничено движение по улице Рахова в сторону Кутякова между Киселева и Московской. Открыть дорогу планируют в восемь утра завтра.

На месте ремонта выставят ограждения и знаки.

Энергетики извиняются перед жителями и просят автомобилистов заранее распланировать свой маршрут.

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