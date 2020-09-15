Саратовский облсуд оправдал зарезавшую пьяного мужа женщину

Коллегия Саратовского облсуда оправдала женщину Фото: Александр Уриевский

Саратовский областной суд вчера, 14 сентября, оправдал Аслиму Салимову, зарезавшую мужа при самообороне.

Ранее женщину Новоузенский районный суд приговорил к 7,5 годам колонии общего режима за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть.

- Вечером 31 августа 2019 года мужчина вернулся домой пьяным. Как правило, это состояние мужа всегда сопровождалось агрессивным поведением (он имел онкологическое заболевание, но не лечился, много курил и злоупотреблял спиртным), — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе облсуда.

Женщина высказала супругу, что уйдет ночевать к матери. Ему это не понравилось, он заслонил дверь, толкал жену, наносил удары в живот, пока дети были в своей комнате.

На кухне гражданка грела воду, чтобы искупать детей. Буян периодически заходил туда, курил, тушил окурки и матерился в отношении нее. В очередной раз он опрокинул налитую детскую ванную. Салимова попросила оставить ее в покое, но муж ей ответил, что покой ей будет лишь на том свете, взял нож и начал им размахивать, приближаясь к женщине.

Загородив дверной проем мужчина не дал возможности супруге убежать и стал прикасаться лезвием к ее груди и горлу. Она прижалась к холодильнику и обеими руками вырвала нож из рук. Пытаясь вернуть оружие, агрессор стал угрожать ей убийством. Испуганная женщина, защищаясь, нанесла два удара ножом в область груди мужа.

Салимов зажал рану рукой и ушел в зал. Боясь, что он снова начнет дебоширить, гражданка закрылась с детьми в комнате и придвинула ко входу в кресло. Утром она обнаружила мужа мертвым и вызвала полицию.

Судебная коллегия пришла к выводу, что женщина причинила вред супругу из-за самообороны, и оправдала ее. Также за Аслимой Салимовой признали право на реабилитацию.

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