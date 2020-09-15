В Саратове пристава заподозрили в махинациях и взятке

В Ленинском районе Саратова возбуждено уголовное дело в отношении судебного пристава.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки.

Следователи полагают, что с марта по апрель 2015 года пристав отдела №2 в Саратове получил 25 тыс. рублей через посредника. Взятка предназначалась за отмену запрета регистрационных действий на два нежилых помещения должника.

Пристав выполнил требуемое и направил соответствующие материалы в Управление Росреестра. После этого была зарегистрирована смена собственника на соответствующие здания, что нарушило права банка-кредитора.

Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ и УФССП региона.

Сейчас решается вопрос о мере пресечения подозреваемому.

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