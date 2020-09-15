На Сенном рынке в Саратове охранник устроил погоню за симпатичной карманницей в парике

На рынке Сенной в Саратове задержали воровку, которая вытащила кошелек у 62-летней пенсионерки.

Женщина в магазине на втором этаже рынка почувствовала, как у нее открыли замок на сумке и успела заметить подозреваемую, которая забрала у нее кошелек с 12 тыс. рублей. Побежав за ней вслед, она стала громко звать охрану. Воровка спустилась на первый этаж и через мясной отдел бегом кинулась к боковому выходу, за ней побежал охранник.

Все действо попало в объективы камер, установленных в помещении рынка.

Выяснилось, что 25-летняя любительница пошарить в чужих сумках проживает в Волгограде. На нее завели уголовное дело о краже. Полиция просит отозваться других возможных жертв этой женщины.