В Вольске сгорели два ВАЗа

Сегодня, 15 сентября, в 00:02 пятеро пожарных и одна единица техники выехали на пожар в Вольске.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС, горели ВАЗ-2106 и ВАЗ-2114.

По предварительным данным, пламя вспыхнуло из-за неисправности систем механизмов и узлов машин.

Возгорание на площади 6 кв. м ликвидировали.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.