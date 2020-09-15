Центр Саратова остался без воды

Сегодня, 15 сентября, без воды остались три улицы в центре Саратова.

Как рассказали «КП-Саратов» в ООО «КВС», речь идет о Мичурина на участке от Радищева до Вольской, Чапаева от Мичурина до Ильинской площади, Рабочей от Чапаева до Горького.

Ограничения продлятся ориентировочно до 20:00, как только коммунальщики закончат свои работы.

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