Двое братьев избили и ограбили мужчину в саратовском подъезде

В подъезде жилого дома в Октябрьском районе Саратова двое братьев избили и ограбили мужчину.

- Подозреваемые забрали у него рюкзак, телефон, наушники и 12 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

Полицейские задержали злоумышленников, один из них ранее был судим. Братья признались, что изначально не хотели похищать имущество, а думали лишь проучить потерпевшего за грубость по отношению к знакомой девушке.

Следователи возбудили уголовное дело за грабеж.

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