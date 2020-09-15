В Энгельсе командир воинской части заработал 2 млн рублей на мифических сотрудниках

Начальника воинской части в Энгельсе обвиняют в мошенничестве на 2 млн рублей

Уголовное дело о мошенничестве возбудили прокуроры военной прокуратуры ЦВО по результатам проверки одной из воинских частей в Энгельсе Саратовской области.

Выяснилось, что три работника несколько лет числились в штатной ведомости на должностях делопроизводителей и даже получали зарплату, однако трудовых обязанностей в реальности не исполняли.

Ущерб государству прокуроры оценили более чем в 2 млн рублей.

В отношении командира воинской части возбудили уголовное дело по факту мошенничества.