В Саратове дорожника из Пензы оштрафовали на 1,7 млн рублей за взятку в 50 тысяч

В Саратове вынесен приговор по делу о крупной взятке.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном СУ СКР, виновным в покушении на подкуп должностного лица признан житель Пензенской области.

Было установлено, что его фирма занималась ремонтом дороги в Никольском районе того региона. Качество работ проверяла специализированная организация из Саратова.

Директор дорожной фирмы 9 июля попытался решить вопрос с отчетом о проделанной работе взяткой и предложил проверяющему 50 тыс. рублей. Тот отказался, а преступление пресекли сотрудники УФСБ по Саратовской области.

Свою вину мужчина не признал. Суд счет доказательства достаточными и вынес приговор — штраф в 35-кратном размере взятки, что составило 1 750 000 рублей. Кроме того, его на три года лишили прав занимать некоторые должности.

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