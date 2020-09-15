Володин пожертвует личные средства на создание художественной школы в доме Александровского

Усадьба Александровского

О работе по сохранению архитектурных памятников Саратова и региона рассказал на своей странице в Instagram спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он отметил, что по 21 объекту провели обследование и заказали проектно-сметную документацию.

Также соответствующее обращение подготовлено для федерального министерства культуры.

- Надеюсь, что часть этих объектов нам удастся включить в перечень на финансирование за счет бюджета федерального, — рассказал спикер.

Особо он остановился на усадьбе Александровского (на углу Радищева и Советской — прим. ред) подчеркнув, что ранее ремонт был невозможен, так как объект принадлежал федеральной структуре ДОМ.РФ.

- Можно было лишь его выкупать, что и было сделано благотворительным фондом. Следующий шаг — взятие под охрану этого здания. Как только договорные отношения будут подписаны, это будет незамедлительно сделано. Затем будет необходимо заказать проектно-сметную документацию на реставрацию. Сейчас ведем переговоры с одной из московских проектных организаций. Как только будет подготовлена документация, мы постараемся это сделать к началу следующего года, незамедлительно будут начаты работы. Времени прошло много. Дом стоял открытый ветрам и дождям, понятно, что все это нанесло серьезный ущерб этому памятнику. Но я надеюсь, у нас все получится, — сообщал Володин.

Председатель Госдумы дал понять, что здание отдадут под картинную галерею, здесь же разместят художественную школу для детей из малообеспеченных семей и сирот.

- Что касается восстановления, первые средства, которые необходимы на проектирование, — будут мои личные средства. В рамках благотворительного проекта профинансирую документацию по реставрации этого здания, ну а затем начнем незамедлительно работы, — резюмировал Володин.

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