После коронавирусных запретов возобновлена реабилитация саратовцев с тяжелыми заболеваниями

Фото министерства труда и соцзащиты Саратовской области

В центрах социального обслуживания Саратовской области после коронавирусных ограничений возобновлии занятия с гражданами в школах восстановления «Шаг за шагом».

- Реабилитация граждан после тяжелых заболеваний проходит в рамках проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография». Людям помогают прорабатывать мелкую моторику, налаживать утраченные бытовые навыки. Вместе с тем идет восстановление координации, зрительной памяти и активности мозга, — сообщили «КП-Саратов» в министерстве труда и соцзащиты Саратовской области.

Школы «Шаг за шагом» работают в КЦСОН Саратова и 12 районов региона. До 2023 года э эта технология реабилитации будет внедрена во все комплексные центры соцобслуживания области.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.