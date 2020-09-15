За сутки в Саратове два автомобиля скорой помощи попали в ДТП

В 12:30 у дома №94 на улице Большая Садовая в Октябрьском районе Саратова случилось ДТП с участием машины скорой помощи. В «Луидор» неотложки, где находился в тот момент 36-летний водитель, врезался на своем Renault Logan 61-летний мужчина.

В результате столкновения пострадал шофер легковушки. Его на другом автомобиле скорой помощи госпитализировали с различными травмами.

Напомним, во Фрунзенском районе вечером 14 сентября «Волга» врезалась в автомобиль скорой помощи, пострадала 24-летняя фельдшер. Виновника ДТП сейчас разыскивают.