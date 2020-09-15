За сутки в Саратовской области коронавирусом заразились 109 человек

В Саратовской области, по данным на утро 15 сентября, коронавирусом заразились 109 человек.

- Общее количество заболевших — 13 897, выздоровевших — 9 055. За сутки вылечились 130 человек, — сообщили «КП-Саратов» в региональном оперативном штабе.

Больше всего случаев выявлено в Саратове — 71, Энгельсском районе — восемь, Балаковском — шесть. Еще в 15 районах — по три и менее заражений.

Среди заболевших за сутки четверо детей до 14 лет, двое — 15–17 лет. Однако основная часть новых случаев выявлена среди людей в возрасте 60+ — 33 зараженных.

Все пациенты находятся под наблюдением врачей.

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