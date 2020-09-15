В Саратове мужчина по имени Владимир силой отобрал у собутыльника паспорт и телефон

В полицию Ленинского района с заявлением о грабеже обратился 30-летний гражданин.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, после распития алкоголя на Международной улице малознакомый мужчина по имени Владимир избил его, отобрал паспорт и телефон марки Samsung 6j2.

Сумма ущерба составила шесть тысяч рублей.

Предполагаемого преступника задержали, им оказался 30-летний безработный гражданин, у которого изъяли похищенное.

Решения уголовного дела он ожидает под подпиской о невыезде.

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