В Саратове мужчина по имени Владимир силой отобрал у собутыльника паспорт и телефон

В полицию Ленинского района с заявлением о грабеже обратился 30-летний гражданин.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, после распития алкоголя на Международной улице малознакомый мужчина по имени Владимир избил его, отобрал паспорт и телефон марки Samsung 6j2.
Сумма ущерба составила шесть тысяч рублей.
Предполагаемого преступника задержали, им оказался 30-летний безработный гражданин, у которого изъяли похищенное.
Решения уголовного дела он ожидает под подпиской о невыезде.
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