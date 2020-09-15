В Саратове водитель «Волги» протаранил машину скорой помощи

В Саратове вчера вечером, 14 сентября, водитель «Волги» протаранил машину скорой помощи.
- Предварительно в 22:15 напротив дома №25 шофер ГАЗ не справился с управлением и врезался в стоящий «Луидор», — сообщили «КП-Саратов» в городской ГИБДД.
В ДТП пострадала 24-летняя фельдшер. Ее госпитализировали с травмами.
Виновника сейчас разыскивают, он сбежал с места аварии.
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