В Саратове водитель «Волги» протаранил машину скорой помощи

В Саратове вчера вечером, 14 сентября, водитель «Волги» протаранил машину скорой помощи.

- Предварительно в 22:15 напротив дома №25 шофер ГАЗ не справился с управлением и врезался в стоящий «Луидор», — сообщили «КП-Саратов» в городской ГИБДД.

В ДТП пострадала 24-летняя фельдшер. Ее госпитализировали с травмами.

Виновника сейчас разыскивают, он сбежал с места аварии.

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