До конца недели перекрыли улицу в Ленинском районе Саратова

В Ленинском районе Саратова с сегодняшнего дня, 15 сентября, перекроют движение.

- Для проведения ремонтно-восстановительных работ на магистрали будет ограничено движение по улице Рижская от Блинова до 1-го Рижского проезда, — сообщили «КП-Саратов» в Саратовском филиале «Т Плюс».

Улицу откроют в 18:00 20 сентября. До этого времени автомобилистов просят заранее планировать маршрут своего передвижения.

Энергетики приносят извинения саратовцам.

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