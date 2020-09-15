В поселке под Саратовом семья отравилась из-за неисправной газовой колонки

Газовая колонка в доме могла быть неисправна

Минувшей ночью случилось ЧП в поселке Осиновый Марксовского района Саратовской области

Здесь, по предварительным данным регионального СУ СКР, продуктами горения отравились четыре человека.

Прибывшие по вызову родственников медики скорой помощи смогли реанимировать троих: 61-летнюю женщину, ее 41-летнюю дочь и семилетнюю внучку. Все они госпитализированы.

Еще одну женщину, 86-летнюю, несмотря на все усилия медиков спасти не удалось. По факту смерти следователи регионального СУ СКР проводят проверку.

- В помещении кухни имеется газовая колонка. По предварительной версии, причиной произошедшего могло стать отравление продуктами горения, — сообщили «КП-Саратов в следственном комитете.