В Аркадакском районе сын нашел тело погибшего отца

В Аркадаке Саратовской области найден труп 64-летнего мужчины, жителя села Чиганак.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, начата доследственная проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Ранее установлено, что пострадавший вечером 11 сентября отправился на рыбалку с односельчанином на реку Хопер. По предварительной версии, они отошли на 4 км, разбили лагерь и заснули. Утром второй рыбак не нашел приятеля и сообщил его родственникам.

Были начаты поиски, но обследование реки ничего не дало. Лишь 14 сентября сын пропавшего нашел труп в километре от места ЧП вниз по течению.

Следователи осмотрели тело и не нашли следов насильственной смерти.

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