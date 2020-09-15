Коронавирус в Саратовской области: заболеваемость растет вместе с ОРВИ

Заседание оперативного штаба прошло без участия СМИ

На заседании оперативного штаба по коронавирусу в Саратовском областном правительстве, которое прошло вечером 14 сентября в узком кругу и без участия СМИ, было заявлено, что в регионе идет параллельный рост заболеваемости ОРВИ и коронавирусом.

По поводу коронавируса заявлено, что это связано с повсеместным нарушением социального дистанцирования и масочного режима.

- Мы снимаем ограничения, но инфекция не отступает. Медики делают без преувеличения героическую работу, но важна самодисциплина и ответственность каждого жителя, сказал по этому поводу председатель правительства области Александр Стрелюхин.

Глава регионального Роспотребнадзора при этом отметила, что в области идет рост заболеваемости ОРВИ.

- За последнюю неделю в регионе зарегистрировано почти 17 тысяч случаев ОРВИ. Руководителям трудовых коллективов рекомендовано усилить входной контроль, при появлении симптоматики ОРВИ в обязательном порядке направлять заболевшего к медикам, - порекомендовала главный санитарный врач региона.