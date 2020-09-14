Ковалев призвал оппонентов «Единой России» искать проблему внутри себя, а не в других

Евгений Ковалев

Депутат Саратовской областной думы, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Ленинского района Саратова Евгений Ковалев 14 сентября подвел итоги прошедших в областном центре довыборов в региональный парламент и городскую думу. По его словам, выборы были открытыми и честными, несмотря на попытки оппонентов использовать Единый день голосования для реализации собственных амбиций и попыток всячески подорвать легитимность избирательного процесса.

- С начала года эпидемиологическая обстановка диктует новые правила и нормы. Голосование проходило в непривычном для всех нас режиме и длилось несколько дней, что, безусловно, не только позволило избежать скопления людей на участках, но и самим жителям выбрать наиболее удобное время для голосования. Кроме того, хочется отметить работу избирательных участков, где была обеспечена полная безопасность граждан, соблюдались все санитарно-эпидемиологические нормы. На протяжении всего предвыборного периода кандидаты вели непосредственную работу с населением, помогая решить те проблемы, которые беспокоят граждан. Избирательная кампания этого года проходила в условиях карантинных мер, когда встречи с людьми проводились с соблюдением всех эпидемиологических норм.

Большинство наших граждан, пришедших на избирательные участки, поддержали кандидатов от партии «Единая Россия», что в первую очередь говорит о доверии избирателей. Несмотря на то, что наши оппоненты пытались реализовать на выборах собственные амбиции и всячески подорвать легитимность голосования, выборы прошли открыто и честно. Говоря о намерении оппонентов обвинить «Единую Россию» в своем проигрыше, хочется подчеркнуть — ищите проблему внутри себя, а не в других. Если вы не работаете с людьми, а лишь играете на публику, это, в конце концов, всем надоедает, — отметил Ковалев.