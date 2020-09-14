В Саратовской области увеличат выплаты для многодетных семей

Вопрос увеличения выплат на третьего ребенка рассмотрели 14 сентября на заседании рабочей группы комитета по социальной политике Саратовской областной думы.

Проект представила заместитель главы профильного министерства Наталья Жуковская.

Предлагается увеличить в 2021 году пособия на третьего ребенка до достижения им трех лет на 3,4%, то есть с 9 723 до 10 056. На это потребуется 51 млн рублей.

Чиновница отметила, что при расчетах учитывалась федеральная методика и цены, которые в среднем с декабря выросли на 6,6%.

Некоторые депутаты поинтересовались, почему помощь тогда увеличится именно на 3,4% и есть ли эффект от этой программы.

Жуковская ответила, что таковы правила, разработанные федеральным правительством, а что касается эффективности, то с 2012 года многодетных семей стало больше в 1,9 раза. Сейчас таких в регионе 23 463.

Председатель комитета Иван Дзюбан, сообщил что проект закона получил одобрение во всех инстанциях, а сейчас депутатов просто ознакомили с расчетами, и если у кого-то есть предложения, как еще можно поддержать многодетные семьи, они могут выйти с инициативой в том числе и в федеральный центр.