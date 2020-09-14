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В Саратовской области увеличат выплаты для многодетных семей

Цены выросли на 6,6%, а пособие увеличат на 3,4%
Источник:kp.ru
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Вопрос увеличения выплат на третьего ребенка рассмотрели 14 сентября на заседании рабочей группы комитета по социальной политике Саратовской областной думы.

Проект представила заместитель главы профильного министерства Наталья Жуковская.

Предлагается увеличить в 2021 году пособия на третьего ребенка до достижения им трех лет на 3,4%, то есть с 9 723 до 10 056. На это потребуется 51 млн рублей.

Чиновница отметила, что при расчетах учитывалась федеральная методика и цены, которые в среднем с декабря выросли на 6,6%.

Некоторые депутаты поинтересовались, почему помощь тогда увеличится именно на 3,4% и есть ли эффект от этой программы.

Жуковская ответила, что таковы правила, разработанные федеральным правительством, а что касается эффективности, то с 2012 года многодетных семей стало больше в 1,9 раза. Сейчас таких в регионе 23 463.

Председатель комитета Иван Дзюбан, сообщил что проект закона получил одобрение во всех инстанциях, а сейчас депутатов просто ознакомили с расчетами, и если у кого-то есть предложения, как еще можно поддержать многодетные семьи, они могут выйти с инициативой в том числе и в федеральный центр.