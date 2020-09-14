В преддверии масштабного отключения воды в Саратове магазинам рекомендовали увеличить запасы бутылок

В пятницу, 11 сентября, в мэрии Саратова обсудили вопрос подготовки горожан к крупному отключению холодного водоснабжения.
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе горадминистрации, сетевым магазинам порекомендовали сделать запасы воды в бутылках. Подвоз будет осуществляться в первую очередь объектам здравоохранения и социальной сферы.
Напомним, отключение произойдет 16-17 сентября и продлится 45 часов. Оно затронет Ленинский и Кировский районы. Подробный список адресов — здесь.
Также будет организован подвоз по различным адресам.
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