Задержан напавший с ножом на офис микрокредитов в Саратове

Как сообщили в ГУ МВД по Саратовской области, в Липецке был задержан напавший на офис микрокредитов в Саратове мужчина.

Как рассказали в полиции, жителю Липецка, который ранее оказался в Саратове, потребовались деньги, чтобы уехать домой. В трех кредитных организациях ему отказали. Тогда он решил взять деньги без спроса, а для убедительности прихватил с собой нож. Им он не просто угрожал, а даже порезал руку одной из сотрудниц офиса микрокредитной организации на перекрестке Вавилова и Рахова. После этого забрал из офиса 83 тыс. рублей и скрылся.

Задержали его уже в Липецкой области. Оказалось, что ранее он уже неоднократно судим. Возбуждено очередное уголовное дело, на этот раз о разбойном нападении.