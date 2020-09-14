Ущерб от коррупции в Саратовской области составил почти 700 млн рублей

За восемь месяцев зарегистрировано 422 коррупционных преступления Фото: Анастасия Осипова

Прокуратура Саратовской области проанализировала данные о коррупционных преступлениях за 2020 год.

- За восемь месяцев зарегистрировано 422 подобных преступления, из них 198 — в Саратове, 224 распределены по районам региона, — сообщили «КП-Саратов» в областной прокуратуре.

Размер ущерба от коррупции превысил 698 млн рублей, при этом 81% от данной суммы — ущерб по мошенничествам.

В процессе расследования и до направления дел в суд злоумышленники добровольно погасили 2,6 млн рублей, было изъято имущества, денег и ценностей на 4 млн рублей. А стоимость арестованного имущества составила 396 млн рублей. Таким образом, возмещено более половины причиненного ущерба.

Чаще всего среди подобных преступлений совершают хищение чужого имущества должностными лицами или руководителями коммерческих предприятий с использованием служебного положения.

Так, присвоение или растрата составляют почти треть от всех фактов коррупции, мошенничество — 25,8%, получение взятки — 9,7%, дача взятки — 2,8%, а мелкое взяточничество — 22,8%, сюда входят как получение, так и дача.

Всего правоохранители поймали 166 человек, которые оказались нечистыми на руку. Среди них шестеро сотрудников ОВД и ФСИН, двое — Федеральной службы судебных приставов, а 41 гражданин занимал должности в коммерческой или иной организации, связанной с выполнением управленческих функций.

Также выяснилось, что десять преступлений необоснованно не относились к указанной категории. Это случилось из-за того, что органы расследования неверно заполнили карточки по уголовным делам.

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