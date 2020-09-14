Без воды остался центр и Кировский район Саратова

Сегодня, 14 сентября, без воды ориентировочно до 20:00 остались улицы в центре и Кировском районе Саратова.

Как рассказали «КП-Саратов» в ООО «КВС», воду вернут по окончанию работ на коммуникациях.

В зону отключений попала улица 53-й Стрелковой Дивизии от Вольской до Рабочего переулка, четная сторона Заулошнова от Бахметьевской до Белоглинской, нечетная сторона Белоглинской от Вольской до улицы 53-й Стрелковой Дивизии, квадрат Бахметьевской, Белоглинской, Горького и Заулошнова.

А еще улица Горького на участке от проспекта Кирова до Киселева, Яблочкова от Горького до Вольской, Большая Казачья от Горького до Рахова, Артиллерийская, 9–11, Навашина, 8, 12, 14, 16.

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