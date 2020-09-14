В Саратов приехали еще три троллейбуса из Москвы

Сегодня, 14 сентября, в Саратов прибыли еще три троллейбуса из столицы.

- Сейчас в Ленинском депо находятся 23 троллейбуса, переданных нашему городу правительством Москвы, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе мэрии.

Напомним, это лишь малая часть из 80 единиц, которые поступят в Саратов, благодаря поддержке спикера Госдумы Вячеслава Володина.

Многие из этих троллейбусов имеют возможность автономного хода, низкопольные и с кондиционерами.

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