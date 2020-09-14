Под Саратовом у женщины за пьянство забрали троих детей

В Татищевском районе осудили 32-летнюю женщину за неисполнение родительский обязанностей.
- Ее отправили на 150 часов обязательных работ, — рассказали «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.
Напомним, ранее сообщалось, что женщина запирает троих детей дома, не кормит их и распивает перед ними алкоголь.
Шестилетнего, четырехлетнего и трехлетнего малышей поместили в дом малютки и центр «Возвращение», где они прошли курс реабилитации. После этого их передали отцу.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.