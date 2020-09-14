Суд заставил жителя Степного пройти флюорографию

В Советском районе мужчину через суд заставили пройти флюорографию.

- Житель поселка Степное в ноябре 2019 года освободился из мест лишения свободы. Оказалось, что это обследование последний раз он проходил в январе 2007 года, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области.

В ведомстве отметили, что уклонение от флюорографии влечет риск заболевания туберкулезом, а его несвоевременное выявление, переход в активную и заразную форму заболевания — создает угрозу жизни и здоровью граждан.

Прокуратура направила иск, суд обязал гражданина пройти обследование.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.