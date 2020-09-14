Сельским медикам за долгую работу подарят служебные квартиры

Тему предоставления служебного жилья медикам на селе рассмотрели 14 сентября на заседании рабочей группы комитета по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики Саратовской областной думы.

Уже существующий закон представители регионального Минздрава предложили дополнить.

Так, начальник отдела правового обеспечения ведомства Татьяна Овчинникова отметила, что необходимо расширить категорию работников, которым положено жилье, Также нужно учесть территории с населением до 50 тыс. человек, где будет работать данная программа. Главное же изменение — дарить служебное жилье медику, если он отработал в первичном звене в отдаленной местности десять лет.

Помощник прокурора Алексей Шкромада поинтересовался, прописано ли в документе то, как будет защищен медработник.

- Он может также обращаться в суд с иском к медорганизации, которая будет являться уполномоченным органом при распоряжении служебными квартирами, — ответила Овчинникова.

Председатель комитета Николай Бушуев также поинтересовался тем, прописан ли пункт, когда работника переводят на 0,5 ставки не по его воле, ведь таким образом он теряет право на получение квартиры по выслуге лет.

- Отрасль нуждается в кадрах и описываемая вами ситуация относится к категории фантастической, — ответила Овчинникова.

В целом депутаты рекомендовали учесть все замечания и прописать их в законопроекте, чтобы вынести его уже на профильный комитет.