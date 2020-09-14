Заведующая отделением саратовской больницы попалась на взятке в 70 тысяч рублей

Заведующая отделением психиатрического профиля одного из медучреждений задержана в Саратове 7 сентября, сейчас ей предъявлено обвинение в мошенничестве с использованием служебного положения.

По данным следствия, бывший пациент обратился к ней с вопросом о снятии с диспансерного учета. Завотделением знала, что мужчина с учета уже снят, но решила подзаработать на просителе. Она предложила «решить вопрос» с исключением сведений «из баз данных» за 70 тыс. рублей. Мужчина согласился.

Утром 7 сентября в процессе передачи денег в служебном кабинете врача появились сотрудники УФСБ, которые организовали это оперативное мероприятие, и врача задержали.

Сейчас женщине избирают меру пресечения.

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