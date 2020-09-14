Саратовцы не отреагировали на отмену коронавирусных выплат

Большинство выплат по коронавирусу в сентябре прекращаются Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Негативной реакции на отмену мер господдержки безработных граждан в условиях пандемии пока не было, сообщили «КП-Саратов» в министерстве труда и социальной защиты.

Во всяком случае, гневные обращения по данному вопросу в ведомство не поступали.

В министерстве отметили, что до 30 сентября 2020 года продлены доплаты к пособию по безработице в размере 3 тыс. рублей на несовершеннолетних детей.

Тем, кто уже получал поддержку в предыдущие месяцы и продолжает состоять на учете как безработный, никаких сведений дополнительно подавать не нужно: средства за сентябрь начислят автоматически.

Для тех, кто сейчас встает на учет в качестве безработного, для получения выплаты в заявлении необходимо будет указать сведения о несовершеннолетних детях.

Напомним, с 1 сентября размер поддержки основан на законодательстве о занятости. То есть минимальный размер пособия составляет 1,5 тыс. рублей (вместо прежних 4,5 тыс. рублей), максимальный — 12 130 рублей,

Если гражданин до увольнения проработал не менее 26 недель, то ему будет назначено пособие на основе зарплаты за последние три месяца.

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