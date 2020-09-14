Заключенным в Пугачеве пытались доставить пять телефонов на квадрокоптере

Груз предназначался осужденным. Фото УФСИН по Саратовской области

Сотрудники ИК-4 в Пугачеве Саратовской области перехватили квадрокоптер с запрещенными предметами.

- Житель Вольска пытался с помощью летательного аппарата доставить на территорию колонии сверток с пятью телефонами и 22 SIM-картами, — сообщили «КП-Саратов» в региональном УФСИН.

Во время дачи объяснений ранее не судимый 24-летний гражданин рассказал, что груз предназначался заключенным. В отношении него возбудили административное дело.

Попытка передать «запрещенку» с помощью квадрокоптера не увенчалась успехом. Фото УФСИН по Саратовской области

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