В Саратовской области ожидается сильный ветер и дождь

В Саратовской области сегодня, 15 сентября, ожидается сильный ветер и осадки.
- Днем местами пройдет небольшой дождь. Порывы северо-западного ветра составят 15–18 м/с, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС.
Температура по области поднимется до +16…+21 градуса, а в Саратове — до +20.
Погода будет облачной с прояснениями.
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