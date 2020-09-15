В Саратовской области ожидается сильный ветер и дождь

В Саратовской области сегодня, 15 сентября, ожидается сильный ветер и осадки.

- Днем местами пройдет небольшой дождь. Порывы северо-западного ветра составят 15–18 м/с, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС.

Температура по области поднимется до +16…+21 градуса, а в Саратове — до +20.

Погода будет облачной с прояснениями.

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