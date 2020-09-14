Саратовскую область захватят сильные порывы ветра

В Саратовской области завтра, 15 сентября, ожидается сильный ветер.

- Будет облачно с прояснениями. Ночью осадков не предвидится, а вот днем пройдет небольшой дождь, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС.

Ветер северо-западного направления подует со скоростью 6–11 м/с и порывами до 15–18 м/с.

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