В Аткарске нашли тело мужчины с разбитой головой

В Аткарске Саратовской области сегодня, 14 сентября, нашли тело мужчина с пробитой головой.

- Труп 44-летнего местного жителя с повреждениями в области головы нашли возле одного из домов по улице Кольцов, — сообщили «КП-Саратов» в региональном СУ СКР.

Следователи организовали доследственную проверку. В рамках нее выясняется, как мужчина получил травмы. Также назначена судмедэкспертиза для установления точной причины смерти.

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