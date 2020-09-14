В Саратове установилась климатическая осень

Погода на предстоящей неделе будет осенней

В Саратове установилась характерная для осени и сентября в целом погода, рассказала «КП-Саратов» синоптик первой категории отдела прогнозирования Саратовского Гидрометцентра Лариса Васильева.

- Сейчас в приземном слое тропосферы процесс формируется таким образом, что обуславливает неустойчивость атмосферных явлений. Они уже близки к климатической норме данного периода и соответствуют сентябрю. Неустойчивый характер погоды остается. В ближайшие сутки ожидается облачная погода с прояснениями, возможен небольшой дождь, ветер северо-западного направления 6-11 м/с, днем возможны порывы местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью прогнозируется +6…+11, в пониженных места — до +1, днем — +16‘…+21, — сообщила специалист.

Она также отметила, что всю неделю будет сохраняться повышенный ветровой режим. Особенно заметно это будет во вторник, пятницу и субботу.

- Быстрая смена процессов чревата тем, что у нас будет ветрено, а сильный ветер снижает степень комфорта для человека, — рассказала Лариса Васильева.